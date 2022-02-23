Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

23.02.2022 23:14
Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralanması, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Saldırının ardından suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli R.Ö. ile olayla ilişkisi olduğu değerlendirilerek daha sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Cumartesi, Saldırı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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