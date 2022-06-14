Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

14.06.2022 23:41
Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 10'u tutuklu 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 10'u tutuklu 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Arslan'ın 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin daha önce alınan ifadeleri ile yapılan soruşturma sonucunda otopsi tutanağı, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal raporlar, parmak izi inceleme sonucu, HTS kayıtları, iletişim kayıtlarına ilişkin bilgiler ve tanık anlatımlarına yer verildi.

İddianamede, Arslan'ın iş yerinde yanında kimsenin olmadığı saat ve günde, ziyaretine gelen kişilerin ayrılmasından hemen sonra suça konu eylemin gerçekleştiğine değinilerek, bunun, şüpheliler R.Ö, H.E.Ç, F.Y. ve E.K'nin maktulün her hareketini takip ettiklerini açıkça ortaya koyduğu aktarıldı.

Şüpheli R.Ö'nün haber yaptırmak istediğini söyleyerek maktul Arslan'a ulaştığı ve silahlı eylemi gerçekleştirdiğine yer verilen iddianamede, sanıkların daha sonra birbirleriyle olan görüşmelerine yer verildi.

"5 şüphelinin maktul Arslan'ı öldürme kastıyla hareket ettiği anlaşıldı"

İddianamede, elde edilen bulgularla, şüpheliler E.K, B.P, F.Y, H.E.Ç. ve R.Ö'nün maktul Arslan'ı öldürme kastıyla hareket ettiklerini ve suça konu olayın her aşamasını planladıklarının anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. ile azmettiren E.K. ve B.P. hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca, H.E.Ç, F.Y, R.S. ve E.Y'nin "tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet", C.Y, K.Y. ve Ö.T'nin "suçluyu kayırma", tutuksuz şüpheliler A.Y, E.T, E.Y. ve Y.B'nin ise "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat'ta ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yakalanan 10'u tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan kamu davası açılmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

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