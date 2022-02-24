Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

24.02.2022 21:02

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat'ta silahlı saldırı sonucu yaralanması ve kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Ramazan Ö. ve Burhan P'nin ardından, olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle 5 kişi daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 7 oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gazeteci Güngör Arslan'ın 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ramazan Ö. ile Burhan P. tutuklanmış, biri kadın 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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