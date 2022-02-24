Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

24.02.2022 22:52

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, dün gece saatlerinde de olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarının ardından olayla ilişkisi bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

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İnternet, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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