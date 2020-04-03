Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2) - Son Dakika

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Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.
Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:37 Kaynak: DHA
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