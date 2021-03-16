Gazeteci Hakan Aygün'e yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Gazeteci Hakan Aygün'e yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

16.03.2021 23:03
Gazeteci Hakan Aygün'e yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından yargılanan ve 7 ay 15 gün hapis cezası verilen gazeteci Hakan Aygün hakkındaki hüküm ertelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından yargılanan ve 7 ay 15 gün hapis cezası verilen gazeteci Hakan Aygün hakkındaki hüküm ertelendi.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hakan Aygün ve avukatı katıldı. Savunması istenen Aygün, önceki savunmasını tekrar ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Aygün'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatine, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, 3 Nisan 2020'de Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aygün, geçtiğimiz yıl 6 Mayıs'ta Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakan Aygün, Bodrum, Muğla, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Hakan Aygün'e yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika


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