GAZETECİ HAKAN AYGÜN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

GAZETECİ Hakan Aygün hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Hakan Aygün'ün 31 Mart'ta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla "hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu" ifade edildi. Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçtiği belirtildi. Aygün hakkında TCK'nin eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılıp kamu davasının açılması talep edildi. Hakan Aygün hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma yapılarak dava açılması talep edildi.

- İstanbul