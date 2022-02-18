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Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı - Son Dakika

Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı

18.02.2022 01:15

CNN Türk ekranlarında program sunan gazeteci Hande Fırat, yaptığı hatayla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Canlı yayın esnasında Tarkan'ın yeni yayınladığı "Geççek" şarkısıyla ilgili tweetleri okuyan Fırat, Sağlık Bakanı Koca adına açılmış sahte bir hesaptan atılan tweeti de izleyiciyle paylaştı. Bu hatayı fark eden izleyiciler Fırat'ı sosyal medya üzerinden tiye aldı.

Megastar Tarkan, akşam saatleriden YouTube'da yayınladığı yeni teklisi "Geççek" sosyal medyaya damga vurdu. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" ifadeleri nedeniyle politik mesaj verdiği söylenen şarkıyı birçok isim de paylaştı.

DİKKATSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü gazeteci Hande Fırat da Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili atılan tweetleri canlı yayında okudu. Ancak bir anlık dikkatsizliği dalga konusu olmasına sebebiyet verdi.

BAKAN KOCA'NIN SAHTE HESABINDAN ATILAN TWEETİ OKUDU

Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adına açılmış sahte bir hesaptan yapılan paylaşımı canlı yayında seyircilere aktardı. Durumu fark etmeyen Fırat program devam ederken bu hata seyircilerin gözünden kaçmadı. Fırat'ın yaptığı yayın kazası sosyal medyanın diline düştü.

İşte Hande Fırat'ın yanlışlık okuduğu tweet;

Sahte Bakan Koca hesabının Tarkan paylaşımını canlı yayında okuyan Hande Fırat, sosyal medyanın diline düştü
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Son Dakika Güncel Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı - Son Dakika
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