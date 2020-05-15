İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 101. yılında anıldı.

Gazeteci Hasan Tahsin için İlk Kurşun Anıtı önünde tören düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulan törende İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Misket Dikmen, gazetecinin toplumun öncü güçlerinden biri olduğunu ve gerçeklerin halkla buluşmasına aracılık ettiğini söyledi.

Hasan Tahsin'in döneminin gerçekleri ve gereğiyle bunu bir adım öteye taşıdığını, vatanı için ilk kurşunu atarak direnişin simgesel öncülerinden olduğunu kaydeden Dikmen, "Sömürgeci işgale başkaldırıyı başlatan bu kurşun, Milli Mücadele'ye güç veren önemli adımlardan biridir. Bu adım Hasan Tahsin'i bir asır öncesinden bugüne taşımıştır." ifadelerini kullandı.