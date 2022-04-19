Son dakika haberi | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

19.04.2022 12:11
Son dakika haberi | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre GAZETECİ İbrahim Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.

GAZETECİ İbrahim Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri kartlarını paylaşmıştı.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı. Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullanmıştı. Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu ve İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

cumhurbaşkanı, Hakan Fidan, Üsküdar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
12:05 Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement