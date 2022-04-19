Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haskoloğlu, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli İbrahim Haskoloğlu'nun, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.