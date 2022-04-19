GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU TUTUKLANDI - Son Dakika
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GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU TUTUKLANDI

19.04.2022 21:37
GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU TUTUKLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı. Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında şikayetçi olduğu Haskoloğlu, Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Haskoloğlu, ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU TUTUKLANDI - Son Dakika


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