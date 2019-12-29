Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı İde'nin dün Maslak'taki evinin önünde bir grup tarafından darp edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Polisin olaya karışan 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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