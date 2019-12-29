Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı İde'nin dün Maslak'taki evinin önünde bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve ardından Çağlayan Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Beş zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisin, olaya karışan 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Meral Akşener, İYİ Parti, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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