Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

12.04.2022 00:53

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun televizyon kanalının olduğu binaya girdikleri ve iş insanı Sedat Kılınç'ı binadan çıkardıktan sonra yumruk atarak, itekledikleri görüldü.

Kayseri'de, geçen 8 Nisan günü ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gazeteci Azim Deniz ve konuğu Sedat Kılınç binaya girmeden önce 7 kişilik bir grubun gelerek, binanın yanında bulunan kafede oturdukları görüldü. Ardından Azim Deniz ve Sedat Kılınç binaya girdikten sonra 100'e yakın kişinin bina önüne geldiği ve çok sayıda kişinin binanın içine girdiği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bir süre sonra binadan çıkartılan Sedat Kılınç'a yumrukla vurulup, iteklendiği görüldü. Bu sırada gazeteci Azim Deniz'in de binanın dışına çıktığı görüntülerde yer aldı. Bir kişinin yine gazeteci Azim Deniz'e yumruk atmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Sonrasında güvenlik kamera görüntülerinin dışına çıkan Kılınç, bina önündeki beyaz cip ile olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğuna saldırıda 6 kişiye gözaltı Son dakika haberleri... Gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğuna saldırıda 6 kişiye gözaltı MHP'li Bulut, 'İstifa ettirildi' iddialarına sert çıktı MHP'li Bulut, 'İstifa ettirildi' iddialarına sert çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi, Sedat Kılınç, Kayseri, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:27 Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı
00:25 Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı!
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 01:07:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement