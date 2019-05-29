Son Dakika Haberleri: Gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için yeniden cezaevine gönderildi
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Gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için yeniden cezaevine gönderildi

22 dakika önce

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi.

Gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için yeniden cezaevine gönderildi, System.String[]
Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:53 
Kadri Gürsel, Dünya
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