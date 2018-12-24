Son Dakika Haberleri: Gazeteci Kayahan Öcalan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Kayahan Öcalan Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Kayahan Öcalan vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Kayahan Öcalan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Kayahan Öcalan vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit Körfezinde yayımlanan gazete ve dergilerin bazılarında muhabirlikten, yönetim kadrosuna kadar görev yapan Kayahan Öcalan (64), ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Öcalan, 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde, hastanede solunum yetmezliğine dayalı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Edremit'e getirilen Öcalan'ın cenaze namazı Mahkeme Caminde kılındı. Cenaze namazına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Temsilcisi Bekir Terzioğlu, ailesi, gazeteciler, siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Kayahan Öcalan Edremit Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kayahan Öcalan, uzun süredir şeker rahatsızlığı nedeniyle bir ayağının ampute edilmesi sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürüyordu.

Eşi Fatma hanımı üç yıl önce kaybeden 64 yaşındaki Kayahan Öcalan, iki çocuk babasıydı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:18 Kaynak: İHA

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