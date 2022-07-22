Gazeteci Kemal Bağcı, ölüm yıldönümünde anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Kemal Bağcı, ölüm yıldönümünde anıldı

22.07.2022 16:45
Gazeteci Kemal Bağcı, ölüm yıldönümünde anıldı

Gaziantep'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 25.i yıl dönümünde mezarı başında andı.

Gaziantep'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 25.i yıl dönümünde mezarı başında andı.

Bağcı'nın kabrini ziyaret eden meslektaşları, karanfil bıraktı, dua etti.

Aileye başsağlığı dileyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, Bağcı'nın iyi bir gazeteci olduğunu ifade etti.

Bağcı'nın her zaman örnek bir insan olduğunu belirten Kırmızıtaş, "Mesleki olarak her zaman gençlere örnek olan, ilkeli duruşu ve gazeteciliği ile herkesin takdir ettiği bir isimdi. Kendisinin bize gösterdiği yol ve mesleki bilgilerle bugünlere geldik. Biz de, kendisinden öğrendiklerimizi genç arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız." dedi.

Eşi Elif Bağcı ise meslektaşlarının kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Eşimin vefat edeli 25 yıl oldu, bizleri hiç unutmadılar. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde tabelaya çarpmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Kemal Bağcı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Kemal Bağcı, ölüm yıldönümünde anıldı - Son Dakika

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