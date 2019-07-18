Son Dakika Haberleri: Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna uğurlandı
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Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanlarından gazeteci Kemal Beyatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanlarından gazeteci Kemal Beyatlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Beyatlı için Fatih Camisi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Beyatlı'nın eşi ve çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından, Beyatlı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Şişli Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.
Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Beyatlı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:13 Kaynak: AA
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