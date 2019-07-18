Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna uğurlandı
2 saat önce
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanlarından gazeteci Kemal Beyatlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:13 Kaynak: AA
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanlarından gazeteci Kemal Beyatlı
, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Beyatlı için Fatih
Camisi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Beyatlı'nın eşi ve çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından, Beyatlı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Şişli Feriköy Mezarlığı
'na götürüldü.
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