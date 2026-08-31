Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk 'ün geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında Suriye 'deki Arap Aleviler (Nusayriler) için söyledikleri ortalığı karıştırdı. "Hepsi kurşuna dizilse yeridir" diyen Öztürk'e toplumun her kesiminden tepkiler çığ gibi büyüdü.

NE OLMUŞTU?

Kemal Öztürk katıldığı canlı yayında Nusayriler için şu ifadeleri kullanmıştı: "Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç ifadeler dinledim ki kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor ama bakın intikam almadılar, o toplu infazları yapmadılar."

Kemal Öztürk

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

1969 yılında Ağrı'da doğan Kemal Öztürk, ilk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. 1990 yılında çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerle yazı hayatına başladı. 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe adım atan Öztürk, televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yaptı. Yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanan Öztürk, bir süre yurt dışında dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu, 2005 yılında TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını yapan Kemal Öztürk, 2011 yılı Şubat ayında bu görevinden ayrıldı. 3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Öztürk, 1 Aralık 2014 tarihinde bu görevinden istifa etti. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde köşe yazarlığı ve Habertürk TV'de siyasi yorumculuk yapmaktadır.

Siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunan Kemal Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.