Gazeteci Kılınç'ın Acı Günü
12 dakika önce
Aydınlı gazeteci Durmuş Ali Kılınç'ın babası ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç'ın amcası Halit Kılınç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydınlı
gazeteci Durmuş Ali
Kılınç'ın babası ve İhlas Haber Ajansı
(İHA) Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç
'ın amcası Halit Kılınç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık iki yıldan bu yana Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Halit Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden Halit Kılınç, Köşk
'ün Ilıdağ Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kılınç'ın cenazesine Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç
, ailesi, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
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