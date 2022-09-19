GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN 5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN 5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

19.09.2022 13:57
GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN 5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bir televizyon programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bir televizyon programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit yaralama", "Alenen hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi. Şüpheli Topal'ın, Latif Şimşek'e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"Şüpheli Emrah Topal'ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


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Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Enginyurt: 'İçişleri Bakanı Siber Suçlara 500 Kişi İşe Almış. Siber Olunca Mevzu Değişiyor, Yine Kimler Dinlecek? Kimlere Kaset Kumpası Kurulacak' Enginyurt: 'İçişleri Bakanı Siber Suçlara 500 Kişi İşe Almış. Siber Olunca Mevzu Değişiyor, Yine Kimler Dinlecek? Kimlere Kaset Kumpası Kurulacak'
Kaynak: DHA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN 5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN 5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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