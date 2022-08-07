DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT VE KORUMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
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DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT VE KORUMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

07.08.2022 13:03
DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT VE KORUMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

GAZETECİ Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu.

GAZETECİ Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.  Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi. Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.


- İstanbul
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Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT VE KORUMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika

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