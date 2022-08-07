Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi

07.08.2022 21:31

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonrası Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Şimşek'e saldırdı. Latif Şimşek'in şikayeti üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmada Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.

FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDULAR

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi. Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

LATİF ŞİMŞEK ŞİKAYETÇİ OLDU

Latif Şimşek, Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

KORUMASI TUTUKLANDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

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Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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