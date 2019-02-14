Gazeteci Levent Eriş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da çeşitli basın kuruluşlarında görev yapan, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren Levent Eriş (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da çeşitli basın kuruluşlarında görev yapan, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren Levent Eriş (44), son yolculuğuna uğurlandı.



Erenler ilçesindeki Miraç Camisinde düzenlenen cenaze törene, Eriş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç ve gazeteci meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.



Eriş'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına defnedildi.

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