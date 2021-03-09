GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika

GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI ANI KAMERADA
09.03.2021 09:18
Ali Çağlar TIMBEK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAGazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı.
Ali Çağlar TIMBEK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 20 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin'e saldırdığı görülüyor. Gültekin'in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.
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