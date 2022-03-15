Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıkların 4,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıkların 4,5 yıla kadar hapsi istendi

15.03.2022 16:29
Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıkların 4,5 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 4 yıl 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 4 yıl 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Mart 2021'de katılan Levent Gültekin'in kendisini darbeden şahıslardan şikayetçi olduğu belirtilerek, Adli Tıp Kurumu raporunda Gültekin'in basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların savunmalarının samimi bulunmadığı değerlendirilerek, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun "nitelikli yaralama" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de canlı yayına katılmak için Bakırköy'deki televizyon kanalına gitmek isteyen Gültekin'in bir grubun saldırısına maruz kaldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun, ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları belirtilerek, Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği kaydediliyor.

İddianamede iştirak halinde bir anda saldırdıkları müştekiyi yaralayan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, olayla ilgili 18 yaşından küçük bir kişi hakkındaki yürütülen soruşturma ise sürüyor.

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Levent Gültekin, Cumhuriyet, Emin Kılıç, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıkların 4,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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