Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı
23.03.2021 01:49
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gazeteci Levent Gültekin, 8 Martta bir televizyon programının canlı yayınına katılmak için gittiği Bakırköy'de yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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