Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Martta bir televizyon programının canlı yayınına katılmak için gittiği Bakırköy'de yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.