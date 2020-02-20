Gazeteci Mahmut Sabah, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Mahmut Sabah, mezarı başında anıldı

6 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) kurucu başkanı gazeteci Mahmut Sabah ölümünün birinci yılında anıldı.

Gazeteci Mahmut Sabah, mezarı başında anıldı, System.String[]

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) kurucu başkanı gazeteci Mahmut Sabah ölümünün birinci yılında anıldı.

Sabah'ın Kayseri Şehir Mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen anma programına, yakınları, gazeteciler ve sevenleri katıldı.

Programda, gazeteci dostları Sabah'ın mezarına gül bıraktı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, buruda yaptığı konuşmada, "Öncelikle Sabah ailesinin sizlere selamlarını ve saygılarını iletiyorum. Cemiyetimizin kurucusu ve ilk başkanı Mahmut Sabah'ı rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yakın zamanda hayatını kaybeden basın camiamızdan değerli büyüklerimize ve basın şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Özlemle ve rahmetle, dualarımızla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Ensari'nin konuşmasının ardından Sabah için dua edildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Sabah, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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