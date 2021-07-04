Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü - Son Dakika

Gazeteci Mehmet Serbez'in annesi Kezban Serbez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gazeteci Mehmet Serbez'in annesi 76 yaşındaki Kezban Serbez, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhume Kezban Serbez'in cenazesi öğlen namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Elmalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merhumenin yakınları ve gazeteci Mehmet Serbez'in meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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