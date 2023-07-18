Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi

18.07.2023 18:32

Gazeteci Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın yazılarının eser sahibi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek avukatlara beyan için süre verdi. Ayrıca, Yanardağ'ın terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklu olduğu başka bir dava da 4 Ekim'de başlayacak.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer katıldı.

Müşteki avukatı Gençer'in, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylemesinin ardından söz alan sanık avukatı, mütalaa açıklandıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.

Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

TUTUKLU OLDUĞU DAVAYA 4 EKİM'DE BAŞLANACAK

Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
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