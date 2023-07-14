Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında İddianame Kabul Edildi

14.07.2023 14:13

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

TELEVİZYON programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesini tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Merdan Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarihi olarak ise 4 Ekim olarak belirlendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında İddianame Kabul Edildi - Son Dakika


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