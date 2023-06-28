Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında montaj iddiası reddedildi - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında montaj iddiası reddedildi

28.06.2023 01:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturmada sözlerin montajlanmış olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığını açıkladı. Yanardağ, tutuklanmasıyla sonuçlanan 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla ilgili savunmasında, sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmanın tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı canlı yayındaki açıklamalarının montajlandığı iddia edilmişti. Yanardağ, ifadesinde konuşmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MONTAJ İDDİASINDA BULUNULMADI

Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

AVUKATI "GÖRÜNTÜLER MONTAJLANMIŞ" DEMİŞTİ

Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Soruşturma yalnızca, sosyal medyada dolaşan, aslında biliyorsunuz Merdan Yanardağ'ın programı uzun bir program. 4 soru 4 cevap yanlış söylemiyorsam adını. Orada bir 15-20 dakikalık bölüm bu konuya ayrılmış durumda. Onun 4-5 dakikası montajlanmış, cımbızlanmış hali sosyal medyada dolaşıyor. O halinin çözümü yapılmış ve halde soruşturma başlatılmış. Yani bu sözler bize ait. Ama bu sözler bağlamından koparılmış, bir birine yapıştırılmış bizim derdimizi de anlatmıyor." dedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde" bir iddiada bulunulmadığı belirtildi.

"AÇIKLAMALARIN MONTAJLANDIĞI YÖNÜNDE İDDİADA BULUNULMADI"

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, "soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini" beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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