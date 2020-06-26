Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti - Son Dakika

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu "18 dakika" programında Abdülhamid Han'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Yanardağ'ın ifadelerine tepki amacıyla başlatılan "Abdülhamid aşağılık değildir" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu "18 dakika" programında Abdülhamid Han'la ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

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Merdan Yanardağ, canlı yayında, "1895 İttihat ve Terakki'nin programında kadın erkek eşitliği vardır. 1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere, Ahmet Rıza'lara, mühendishane öğrencilerine, maarif memurlarına zulmeden despot bir padişahtır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Merdan Yanardağ'ın ifadelerine tepki amacıyla başlatılan "Abdülhamid aşağılık değildir" etiketi kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları söz konusu etiket altında binlerce paylaşım yaptı.

Merdan Yanardağ, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:27 

Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti - Son Dakika

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