Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan açıklamaları tepki çekti! RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan açıklamaları tepki çekti! RTÜK inceleme başlattı

26.06.2023 10:28

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın TELE 1 kanalında yaptığı açıklamalar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir televizyon kanalında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sarf ettiği, "70 yaşını geçmiş bir Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi içeride okumaktan filozof oldu, çok zeki birisi" sözleri tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

"UYGULANAN TECRİTİN HUKUKTA BİR YERİ YOK"

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kanal hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan açıklamaları tepki çekti! RTÜK inceleme başlattı
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Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan açıklamaları tepki çekti! RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika


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