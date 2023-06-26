Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı

26.06.2023 15:51

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ, 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındı.

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü.

NE DEDİ?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kanal hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika


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