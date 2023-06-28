Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına İYİ Partili Turhan Çömez'den sert tepki: İçeri alınması asla kabul edilemez

Gazeteci Merdan Yanardağ PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı sözler nedeniyle tutuklandı. Konu hakkında bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Merdan Bey'e geçmiş olsun diyorum. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye'de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi." dedi.

KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." dedi. Bu sözlerin ardından Yanardağ tutuklandı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: İÇERİ ALINMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Konu hakkında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ise karara tepki gösterdi. Çömez, "Ergenekon davasında beraber yargılanan biri olarak Merdan Bey'e geçmiş olsun diyorum. Merdan Bey'in televizyonda söyledikleri benim tasvip ettiğim şeyler değil. Keşke kendisiyle bir imkan bulup ekranlarda bunları konuşabilseydik. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye'de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi. Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının İYİ Parti'nin bir kumpası olduğu iddiasını reddediyorum. Nasıl Sayın Yanardağ kendi düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahipse, İYİ Partili yöneticiler de sahip. Bu da çok saygın bir tavırdır." ifadelerini kullandı.