Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede - Son Dakika

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