GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

6 saat önce

Gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI, System.String[]

Gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gözaltındayken hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, Esenler Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma programına Göktepe ailesinin yanı sıra, Göktepe'nin çalışma arkadaşları ve basın örgütlerinden temsilciler de katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da programa katılan isimler arasında yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından Göktepe'nin mezarına karanfiller bırakıldı. Acılı anne Fadime Göktepe ise oğlunun mezarı başında göz yaşı döktü.

Anma programında konuşma yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Her geçen gün dönüp tekrar baktığımızda gerçeğe sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor bize Metin Göktepe ve birçok gazeteci" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ise "Metin Göktepe gazeteciydi ve Metin Göktepe gazeteciliği diye bir şey vardı. 24 yıl önce bu gazeteciliği Metin kendisi yapıyordu. Bugün sizler Metin Göktepe gazeteciliği yapıyor, yerine getiriyorsunuz. Yıllar sonra da Metin Göktepe gazeteciliğini yapanlar olacak" diye konuştu. Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ise, "Sağ olun var olun. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan gazeteciler, avukatlar sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Anma programındna görüntüler

-Fatih Polat'ın konuşması

-Annesinin konuşması

-Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Konuşma detayları

-Mezara karanfil bırakılması

-Göktepe'nin annesinin mezar başında ağlaması

-Genel ve detay


- İstanbul
Evrensel Gazetesi, Metin Göktepe, Göktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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