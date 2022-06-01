Gazeteci Mevlüt Işık Ölümünün 34. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 34. yıl dönümünde Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "İyi bir dostunuzun öldüğünü ne zaman anlarsınız? O gelip ne bir derdinize çare bulabiliyor ne size destek olabiliyor. Artık öldüğünü o zaman kabul edersiniz" dedi.

Ankara'da 1 Haziran 1988 tarinde saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 34. yıl dönümünde Ankara'da, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, Işık'ın arkadaşı Kutlay Doğan; Işık'ın kardeşi ve İkinci Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık, oğlu İlkan Işık ve gelini Eda Işık katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"34 yıl oldu. İnsan dostlarını kaybedince; yüreğinden, vücudundan bir parça kopup gider. Bir süre onun öldüğüne inanmazsınız. Kapıdan girecekmiş gibi onu beklersiniz. İyi bir dostunuzun öldüğünü ne zaman anlarsınız? Bir gün başınız sıkışır, çok darda kalırsınız ve o dostu ararsınız. Bakarsınız ki heyhat. O gelip ne bir derdinize çare bulabiliyor, ne sizi avutabiliyor, ne size destek olabiliyor… İşte o gün, öldüğüne inanırsınız. O, ölüm günüdür. Artık öldüğünü o zaman kabul edersiniz."