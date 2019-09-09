Gazeteci Mollamehmetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da yaşamını yitiren gazeteci yazar Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 7 Eylül'de vefat eden Cumhuriyet Gazetesi Trabzon temsilcisi Mollamehmetoğlu için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde tören düzenlendi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, Mollamehmetoğlu'nun çok iyi bir dost olduğunu belirterek, "Ahmet Şefik deyince hepimizin aklına onurlu insan, kalemini satmayan gazeteci, dik duran insan tanımları geliyorsa bu Ahmet Şefik'in bu hayatta bıraktığı en önemli iz ve mirastır." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise Mollamehmetoğlu'nun dürüst, ilkeli ve aynı zamanda bilge bir gazeteci olduğunu kaydederek, "Ruhu şad olsun. Ahmet ağabeyin gidişiyle Trabzon birden fazla eksildi." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de şehrin çok kıymetli bir değerini kaybetmesinin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Farklı düşünsek bile kendi düşüncesini kararlı bir şekilde savunan ve birebir mesajlarla da görüştüğüm bir kişiydi. Halen telefonumda mesajları saklıdır. Çok sevdiğim bir gazetecidir. Şehrimizin en iyi değerlerinden bir tanesiydi. O nedenle hem şehrimiz hem de şahsım adına çok üzgünüm. Ailesine sabır diliyorum."

Eski TGC Başkanı da olan 57 yaşındaki Mollamehmetoğlu'nun meslektaşları da söz alarak, gazetecinin mesleğine duyduğu saygı ve sevgiyi anlattı.

Konuşmaların ardından Mollamehmetoğlu'nun cenazesi, sevenleri ve yakınlarının omuzlarında İskenderpaşa Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mollamehmetoğlu'nun cenazesi, Akçaabat ilçesinin Demirkapı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Cenaze törenine, Mollamehmetoğlu'nun eşi Cemile, oğlu Osman Göksu Mollamehmetoğlu ve akrabalarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda gazeteci ve vatandaşlar katıldı.