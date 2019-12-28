Gazeteci Murat İde: 7-8 kişi saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Murat İde: 7-8 kişi saldırdı - Son Dakika

Gazeteci Murat İde: 7-8 kişi saldırdı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde, saldırıya uğradığı belirterek şikayetçi oldu.

Gazeteci Murat İde: 7-8 kişi saldırdı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı  gazeteci Murat İde, saldırıya uğradığı belirterek şikayetçi oldu.

Katıldığı televizyon programının ardından Sarıyer'de bulunan evine giden Murat İde, tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbede esnasında Murat İde, ruhsatlı silahını yere düşürdü. Silahı gören saldırganlar ise olay yerinden araçlarına binerek kaçtı. Yaşananlar üzerine site güvenliği durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler siteye ait güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilleri tespit ederek çalışmalara başladı.

Saldırının ardından Murat İde, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından emniyetten ayrılan Murat İde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tehditler geldiğini belirten İde," Programdan sona eve geçtim. Eve girerken bir grubu fark ettim. O arada müdahale imkanımız olmadı. 7-8 kişiydiler, saldırdılar. Aramızda arbede oldu. Ruhsatlı silahım yere düşüp görünce kaçtılar. Bir süredir tehdit konusunda birtakım hadiseler oluyor zaten. Böyle bir bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık olduğunda daha dikkatli temkinli davranıyorsunuz. Bir anlık boş bulunduk. Yazılılarla ilgili bir takım tehditler geliyordu. Ancak bunları çok önemsemiyorum. Hoş olmayan fikri bir mücadelenin bu şekilde sokağa düşürülmüş olması hoş bir durum değil. Hiç kimseye yakışmıyor. Hele hele geçmişte kıymet verdiğiniz isimlerin, insanların talimatıyla olması yakışmıyor. Netice itibariyle bu durum yaşandı" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Meral Akşener, İYİ Parti, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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