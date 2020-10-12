Gazeteci Mustafa Yolyapar anıldı - Son Dakika

Merhum gazeteci Mustafa Yolyapar, ölüm yıl dönümünde ailesi ve meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar'ın 6. ölüm yıldönümü nedeniyle Ulu Mezarlık'ta anma proğramı düzenledi. Anma proğramına CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, basın mensupları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazır bulunduğu programda, 12 Ekim 2014 tarihinde hayatını kaybeden Mustafa Yolyapar dualarla yad edildi. Yolyapar'ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.

Anma programında duygularını dile getiren Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, altı yıl önce ebediyete uğradıkları meslektaşı Yolyapar'ın iyi bir insan olduğuna şahitlik ettiğini belirterek, "Meslekte tatlı bir rekabetimiz vardı. Rekabet ederken de aynı zamanda yardımlaşırdık da. Mert ve dürüst bir gazeteci olduğuna şahitlik ederim" dedi.

Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da merhum kardeşini erken yaşta kaybettiklerini ve acısını hala taşıdıklarını ifade ederek, "Eski Belediye Başkanımız merhum Prof. Dr. Arif Ersoy, Mustafa'yı kaybettiğimizde "şahitlik ederim ki Mustafa iyi bir insandı" demişti. Geride kalan bu. "İyi bir insandı" dedirtmek. Dürüst, namuslu, temiz, insansever bir kişilikti. Ne yazık ki erken kaybettik. Acısını hala yaşıyoruz" diye konuştu.

Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak'ın okuduğu Kuran-ı kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından da anma programı sona erdi. - ÇORUM