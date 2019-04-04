Gazeteci Muzaffer Karakoyun'un Torun Sevinci
24 dakika önce
Balıkesirli gazeteci Muzaffer Karakoyun ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Balıkesirli gazeteci Muzaffer Karakoyun ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Balıkesirli gazeteci Muzaffer Karakoyun'un kızı Yağmur Balıkçı ve eşi Burak Balıkçı ikinci kez erkek çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken Balıkçı çiftinin 4 yaşındaki ilk çocukları Yusuf Han
ise abi olmanın heyecanını yaşadı. Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesinde Dr. Altuğ Bağcı tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla dünyaya gözlerini açan Metehan Balıkçı 3 kg 200 gram ve 50 cm boyunda doğdu. Minik Metehan'ın doğum haberini alan dedesi Muzaffer Karakoyun, anneannesi Ayten Karakoyun ve dayısı Ahmet Alp
Karakoyun hemen hastaneye giderek Balıkçı çiftinin mutluluğuna ortak oldular. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
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