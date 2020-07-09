Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi - Son Dakika

Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir hakime hakaret ettiği iddia edilen gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir hakime hakaret ettiği iddia edilen gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı'nın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya'nın köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı 'şüpheli', hakim Hakkı Yalçınkaya 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekinin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedildi.

"BUGÜN HALA BİREY HAKLARINI ÖNEMSEMEYEN HAKİM-SAVCI ZİHNİYETİ VAR"

Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından 15 Haziran 2018'de kaleme alınan köşe yazısına yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" denildi.

"SOMUT GERÇEKLERE DAYANARAK KANAATİMİ AÇIKLADIM"

İddiaya konu yazının kendisi tarafından yazıldığını belirten şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı ifadesinde, "Hrant Dink'i ölüme götüren, 'Türklüğü aşağılamak' suçundan yargılandığı davanın hakimlerinden biri. Dink'in öldürülmesinden sonra Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ve imtiyaz sahibi Serkiz Seropyan'ın yine aynı maddeden yargılandığı davaya da baktı. Dink ve Seropyan'a hapis cezası verdi. Bununla ilgili haberler basit bir Google taraması ile görülebilir. O dönem Hrant Dink'in adliyede nasıl şeytanlaştırılmaya çalışıldığını, büyük bir kara propagandanın ortasına oturtulduğunu hem gazeteci hem de vatandaş olarak izlemiştim. O süreç ile ilgili somut gerçeklere dayanarak kanaatimi açıkladım. Bu bir düşünce açıklamasıdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

Çağlayan Adalet Sarayı, Nagehan Alçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi - Son Dakika
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