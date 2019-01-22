Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Açıklama' Suçundan 5 Yıl 10 Ay...
1 saat önce
IHAAW140652-ASA/22-01-2019- Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW140652-ASA/22-01-2019
- Gazeteci Nazlı Ilıcak
, 'devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 22.01.2019 14: 06: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:12 Kaynak: İHA
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