Son Dakika Haberleri: Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Açıklama' Suçundan 5 Yıl 10 Ay...

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Açıklama' Suçundan 5 Yıl 10 Ay...

1 saat önce

IHAAW140652-ASA/22-01-2019- Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Açıklama' Suçundan 5 Yıl 10 Ay..., System.String[]
IHAAW140652-ASA/22-01-2019

- Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 22.01.2019 14: 06: 52 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

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