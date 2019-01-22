Nazlı Ilıcak'a, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Bilgileri Açıklamak Suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Nazlı Ilıcak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"BELGELERİ GÖRMEDEN SAVUNMA YAPAMAM"

Duruşmada son savunması sorulan Nazlı Ilıcak, dosyaya yeni belgeler geldiğini ve bunu yeni öğrendiğini belirterek, "Muhakkak görmem lazım, bunları görmeden savunma yapamam. Siz şimdi yeni bir heyet olarak bu davaya bakıyorsunuz, dava sürecini takip etmediniz. Bunun adil yargılamaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu belgeleri göndermeden savunma yapmak zorunda bırakırsanız, bu da adil yargılamaya aykırılıktır." dedi.

Nazlı Ilıcak

"BANA 3 YIL SONRA DAVA AÇILDI"

Gözlerinin iyi görmediğini ve ay sonunda katarakt ameliyatı olması gerektiğini belirten Ilıcak, "Basın Kanunu'na göre 4 ay içerisinde dava açılması gerekirdi. 3 yıl sonra dava açıldı. Daha önce basın savcısı takipsizlik verdi. Milli güvenlik açısından, gizlilik açısından yargılanmamama karar verdi. 3 yıl sonra dava açıldı. Türkiye büyük reformlar gerçekleştirmeye çalışıyor, Adalet Bakanı da reformlar yapıyor. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; 75 yaşında bir kadın, burada yargılandığı bir dosyadan tekrar yargılanıyor. Reformların hepsini destekliyorum ama mevcut kanunlara da uyulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin ise Basın Kanunu'na göre 4 aylık hak düşürücü sürenin göz önüne alınmasını talep ederek, "Siyasi ve askeri casusluk maksadı ile belge açıklanmamıştır. Yazı yazıldığı tarihte belgeler alenileşmişti. Nazlı Ilıcak gazetecilik yapmıştır. Beraatini talep ediyorum." diye konuştu.

GİZLİ BELGEYİ GAZETEDE YAYIMLADIĞI GEREKÇESİYLE HAPİS CEZASI

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.