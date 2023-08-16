Gazeteci Necdet Saraç Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? - Son Dakika
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Gazeteci Necdet Saraç Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:49

Halk Tv'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programının bugünkü canlı yayın konuğu Gazeteci Necdet Saraç oldu. Necdet Saraç, 1961 Erzincan doğumlu olup Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur. Almanya'da birçok sosyal-kültürel proje yürüten Saraç, Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınlamıştır. Medya sektöründe uzun yıllar çalışan Saraç, aynı zamanda birçok kitap yazmıştır. Ayrıca CHP'nin Yurtdışı Danışmanlığı görevini de üstlenmiştir.

Halk Tv'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programının bugünkü canlı yayın konuğu Gazeteci Necdet Saraç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Necdet Saraç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Necdet Saraç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NECDET SARAÇ KİMDİR?

1961 Erzincan'da doğdu.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.

Almanya'da Halk Yüksek Okulu'nda çalıştı. Köln Sinema Günleri başta olmak üzere, Almanya'da bir çok sosyal-kültürel proje yaptı.

Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınladı.

1996-2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yaptı.

Avrupa'da ve Türkiye'de Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yöneticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv televizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği yanı sıra BirGün Gazetesi'nde 4 yıl, Yurt Gazetesi'nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı.

Necdet Saraç'ın Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz'un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı bulunmakta.

Necdet Saraç'ın biri üniversite mezunu, diğeri de halen üniversitede okuyan 2 kızı var.

7 Haziran seçimleri öncesi İstanbul 1.bölge'de ön-seçime girip 11.681 oy alarak 15'inci sırada yer alan Saraç, araya yerleştirilen kontenjanlarla birlikte 20'inci sıradan milletvekili adayı oldu.

Saraç, 1 Kasım erken seçiminde de ise CHP İstanbul 1.bölge'den 19'uncu sıradan Milletvekili adayı.

1 Ekim 2015'te CHP'nin Yurtdışındaki Örgütlerini 1 Kasım seçimleri için, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün himayesinde koordine etmek üzere 'CHP Yurtdışı Danışmanlığı' görevine getirildi.

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Necdet Saraç, 3. Sayfa, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Medya Gazeteci Necdet Saraç Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? - Son Dakika


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