Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi - Son Dakika

Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi

12.10.2020 10:57
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi, System.String[]

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci Nesrin Çetinkaya düzenlenen nikah töreni ile hayatını Halil Demir ile birleştirdi.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci Nesrin Çetinkaya düzenlenen nikah töreni ile hayatını Halil Demir ile birleştirdi.

Erzurum Yıldız Düğün Salonunda gerçekleştirilen nikah merasimine, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, çok sayıda davetli ve Çetinkaya'nın meslektaşları katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak yaptı. - ERZURUM

Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çetinkaya, Evlilik, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı         
10:27
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga         
09:14
Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı         
09:02
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz         
00:04
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei