Gazeteci Nurettin Kurt, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Nurettin Kurt, hayatını kaybetti

11.04.2022 12:59
Gazeteci Nurettin Kurt, hayatını kaybetti

ANKARA'da, gazeteci Nurettin Kurt (59), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANKARA'da, gazeteci Nurettin Kurt (59), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Kurt'un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURETTİN KURT Tokat- Zile doğumlu olan Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor.

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Nurettin Kurt, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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